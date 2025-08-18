Bubbles, el chimpancé que acompañó al icónico Michael Jackson en momentos inolvidables de su carrera, vive hoy alejado del glamour y del público. Con 42 años de edad, reside desde hace casi dos décadas en el Centro de Grandes Simios de Florida, un santuario especializado en su cuidado.

Adquirido en un laboratorio a finales de los años 70 y convertido en compañero inseparable del artista durante la cúspide de su fama, Bubbles compartió escenario, atuendo y hasta cunita con Jackson en su rancho Neverland.

Sin embargo, a medida que creció, su fuerza y carácter cambiaron, lo que llevó al cantante a buscar un entorno más adecuado para él en 1993, trasladándolo primero a un centro en Florida y luego, en 2005, al santuario donde se encuentra actualmente.

En el Centro de Grandes Simios, Bubbles goza de una nueva rutina que privilegia su bienestar. Participa en actividades de enriquecimiento como la pintura, disfruta del sol y la tranquilidad, y logró integrarse de forma notable con otros chimpancés del santuario.

Actualmente es considerado el macho dominante de su grupo e incluso muestra un lado juguetón, como provocando a los cuidadores con chorros de agua o arena.

Bubbles actualmente

El respaldo económico que asegura su estabilidad proviene del patrimonio de Michael Jackson, con un gasto anual estimado en torno a los 130.000 USD para cubrir alimentación, salud veterinaria y atención especializada.

Esta planificación facilitará que Bubbles continúe su vida en un entorno seguro y sereno, alejado del bullicio que marcó sus primeros años.

Con información de infobae.com.