La piel del cuello y el escote es más delgada y posee menos glándulas sebáceas que la del rostro, lo que la hace más propensa a la deshidratación. Factores externos como la exposición solar sin protección y los cambios bruscos de temperatura aceleran la pérdida de firmeza y elasticidad. Muchas personas cometen el error de aplicar productos solo en el rostro, descuidando esta zona contigua.



La falta de cuidados específicos conduce a la aparición temprana de arrugas, flacidez y manchas solares en esta área. Ingredientes naturales como la miel actúan como humectantes profundos, atrayendo y reteniendo la humedad en las capas superficiales de la piel. La avena, por su parte, ofrece propiedades calmantes y suavizantes, ideal para tratar irritaciones leves.



Aceites como el de aguacate, oliva o almendras proveen ácidos grasos esenciales y vitamina E, nutriendo la piel y restaurando su barrera lipídica. Para quienes buscan resultados más intensos, ingredientes como el ácido hialurónico y el retinol pueden integrarse en recetas caseras con precaución. Se recomienda realizar una prueba de sensibilidad antes de aplicar cualquier mezcla nueva, especialmente en pieles reactivas.