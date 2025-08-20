El calentamiento matutino propicia condiciones para la caída de granizo, según explicó el Instituto Meteorológico Nacional, luego de que este fenómeno se registrara en sectores como San José y Heredia

Estas precipitaciones sólidas suelen acompañarse de lluvia y viento, y podrían extenderse en puntos altos del Valle Central durante la noche, lo que alerta a la población sobre posibles afectaciones.

La recurrencia de estos eventos climáticos exige mayor preparación y educación ciudadana para prevenir accidentes y daños materiales.