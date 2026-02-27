¿Qué está pasando en Purral? Dos homicidios sacuden la misma zona en horas

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

En pocas horas asesinaron a dos hombres en una distancia de solo un kilómetro en Purral, donde uno de los homicidios ocurrió con arma blanca y el otro con arma de fuego.

Las autoridades investigan ambos crímenes que sacudieron la misma zona en cuestión de horas, mientras los vecinos se muestran consternados por la violencia que afecta al sector.

“No nos dijeron quién fue, no nos dijeron nada, solo que lo encontraron en la casa fallecido. El guardia lo único que nos dijo es que tenía varias puñaladas”, expresó un familiar del fallecido.