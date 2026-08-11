¿Qué está pasando en carretera? 18 mil motociclistas lesionados este 2026

La inseguridad vial en Costa Rica alcanza niveles críticos durante el primer semestre de 2026, con 18.000 motociclistas lesionados y un total de 25.186 accidentes de tránsito registrados en todo el país, lo que representa un preocupante incremento del 14% en comparación con periodos anteriores.

San José y Alajuela se posicionan como las provincias con mayor incidencia de siniestros viales, concentrando la mayoría de los percances que han dejado cientos de familias afectadas.

Estas cifras, calificadas como alarmantes por las autoridades, exigen una reflexión urgente sobre la seguridad en carretera y la necesidad de reforzar medidas preventivas para proteger especialmente a los motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en las vías nacionales.