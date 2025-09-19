Escrito por: Eduardo Troconis.

Un estudio realizado por OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, reveló detalles sobre cómo los usuarios realmente utilizan esta herramienta. Y aunque nació como un apoyo para el ámbito laboral y profesional, los datos muestran que la mayoría de las consultas tienen otros fines.

¿Qué dice el análisis?

Según el análisis de más de un millón de conversaciones, el 73% de los chats no están relacionados con trabajo. En cambio, las personas recurren a la inteligencia artificial principalmente para conversaciones cotidianas, apoyo académico y consejos personales.

Datos importantes del estudio

Los temas laborales apenas representan un 4% de las interacciones.

Casi la mitad de quienes usan ChatGPT tienen entre 18 y 25 años.

La mayoría de registros corresponde a mujeres.

De esta forma, ChatGPT se consolida no solo como un asistente para la oficina, sino también como un acompañante en la vida diaria de millones de personas alrededor del mundo.