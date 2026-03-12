La extradición de Celso Gamboa está cada vez más cerca luego de que Estados Unidos enviara la documentación en la que se compromete a imponer una condena máxima de 50 años de prisión, tal como lo establece la legislación costarricense.

El fiscal general de la República dio a conocer esta carta de promesa, que deberá ser analizada por el Tribunal de Apelación para someter el proceso a su fase final.

“Si está conforme a lo solicitado, ya prácticamente se podría disponer de la extradición de Celso Gamboa”, expresó Carlo Díaz, fiscal general.