¿Qué es la distensión abdominal y por qué aparece? Doctora explica el tema

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La distensión abdominal es esa sensación de vientre hinchado que puede aparecer después de comer, al punto de querer desabotonar el pantalón, y afecta tanto a personas con peso bajo como con sobrepeso u obesidad.

La Dra. Elizabeth Meza explica que en muchos casos se debe a algún problema digestivo que se soluciona con un cambio en la alimentación, y que algunas personas no pueden digerir lactosa, fructosa o gluten, lo que provoca dolor, diarreas y acumulación de gases.

La especialista detalla que el síndrome del intestino irritable y la enfermedad de Crohn también provocan estos síntomas, y recomienda mantener un balance adecuado de fibra, pues el exceso aumenta el tránsito intestinal y la falta causa estreñimiento, además de compartir batidos de banano con avena, manzana y papaya para desinflamar.