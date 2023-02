Un objeto muy particular causó asombro entre los costarricenses este miércoles, que no dudaron en registrar el particular objeto volador mediante videos que circulan en redes sociales. Los reportes se recibieron desde todo el país.

Según Aviación Civil, se trata de una radio sonda meteorológica, que mide parámetros en la atmósfera como viento, temperatura, presión atmosférica entre otros. El globo se eleva hasta 36 kilómetros, por lo que se ve en todo el país.

Aviación Civil informó que no tenía ningún reporte sobre este lanzamiento, el cual se realizó, presuntamente, por una empresa de Grecia sin contar con los permisos respectivos.

Desde San Pedro, Cartago, Quepos y hasta desde la Zona de los Santos se observó esta globo sonda por la cual, miles de ticos dirigieron esta mañana su mirada al cielo.

Andres Ramírez

