Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó computadoras, celulares, otros dispositivos electrónicos y documentación en la casa de Camilo Rodríguez, como parte de las pesquisas sobre su asesinato.

La institución explicó, mediante un nuevo video, que busca recopilar información que permita esclarecer el crimen e identificar a quienes participaron en los hechos.

¿Qué analizará el OIJ en los dispositivos?

Los investigadores someterán los objetos decomisados a análisis forenses.

Con estas diligencias, pretenden encontrar posibles vínculos entre la información que conservaba Rodríguez y el motivo del homicidio.

Además, examinarán la documentación localizada en la vivienda para determinar si aporta pistas relevantes para el caso.

El OIJ señaló que establecer el móvil constituye uno de los objetivos centrales de la investigación.

Sin embargo, la información divulgada no detalla el contenido de los dispositivos ni confirma hallazgos derivados de su revisión.

Autoridades solicitan información a la ciudadanía

La Policía Judicial también pidió colaboración a quienes presenciaron los hechos o tengan datos sobre las personas involucradas.

El llamado incluye información sobre los dos ocupantes de una motocicleta que aparecen en imágenes relacionadas con el caso.

Asimismo, los agentes buscan datos sobre posibles participantes adicionales. La ciudadanía puede aportar información mediante el Centro de Información Confidencial.

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