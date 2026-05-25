¿Qué empleos podrían sobrevivir a la inteligencia artificial?

El magnate de la tecnología Bill Gates aseguró que la inteligencia artificial dejará a muchos profesionales sin trabajo en los próximos años, aunque describió cuáles podrían ser las profesiones más fuertes para sobrevivir a esta transformación del mercado laboral.

Gates sostiene que la nueva herramienta digital pone al ser humano en condiciones inferiores en muchos casos, pues una computadora con inteligencia artificial y suficiente poder de cómputo puede realizar miles de simulaciones que a una persona le tomarían mucho más tiempo.

Sin embargo, el cofundador de Microsoft señaló que profesiones como desarrolladores de software, investigadores en ciencia y tecnología, y trabajadores de la industria energética podrían resistir mejor el embate de la automatización.

Muchos expertos coinciden en que los trabajadores tendrán que adaptarse y prepararse para enfrentar esta nueva realidad, reprogramándose con nuevas habilidades para seguir siendo competitivos en el mercado laboral.