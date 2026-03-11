El presidente Rodrigo Chaves aseguró que Costa Rica no tendrá fuerza militar, pero sí reforzarán las capacidades de los cuerpos policiales para enfrentar la criminalidad.

El mandatario descartó cualquier posibilidad de crear un ejército en el país, manteniendo la tradición de abolir las fuerzas armadas.

“No estamos hablando más que de asegurarnos de que la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas policiales tenga la misma proporción que la capacidad de ataque de estas fuerzas, que son combatientes no estatales”, expresó el mandatario Chaves.