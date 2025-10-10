“Seguimos dependiendo de lo que hagamos”. Así comenzó la conferencia de prensa Miguel el ‘Piojo’ Herrera tras el 0-0 en Honduras.

Costa Rica podía sacar el resultado, esa fue la sensación general, pero también algo de calma por no perder. En seguida, lo más llamativo de la conferencia de prensa.

¿Cómo queda Costa Rica tras el resultado?

“Como se los dije, seguimos dependiendo de lo que hagamos. Estamos obligados a sacar resultados, dado los puntos que perdimos en la fecha pasada son lo que nos obligan a ganar si queremos segur en la pelea con Honduras y Haití”.

Sobre como jugó Kendall Waston

“Me encantó como jugó, pero todos: como hizo sus coberturas Gamboa, como hizo la parte de atrás Juan Pablo. El liderazgo ya lo traía Keylor, lo tiene Juan Pablo y lo tiene Waston. Uno piensa: entre más líderes tengas en la cancha mejor”, dijo.

En el apartado táctico