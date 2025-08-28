Victoria por la mínima, pero una importantísima que clasifica a Alajuelense a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Óscar el ‘Macho’ Ramírez conversó con la prensa tras la victoria, y dejó algunas declaraciones interesantes sobre el armado de su equipo, la victoria y el duelo que se viene contra Saprissa.

Sobre el funcionamiento del equipo

Ramírez comenzó diciendo que quiere ver un poquito más, pero afirmó darse cuenta de que en el torneo regional, los equipo ven a la Liga como un rival a vencer.

“Creo que ya con esto de la Centroamericana me está quedando bien claro de que el equipo aquí viene a jugar contra el bicampeón”.

El ‘Macho’ afirmó que los partidos han sido complejos, pero que se cumple con la meta.

“Hoy por ejemplo es una final, tengo que vivir el hoy, clasificarnos, ya estamos clasificados que era la meta, ahora enfocarnos un poco más en el partido del sábado”.

Sobre su idea de juego

“Trabajar en una idea es un proceso que tengo que llevar, sabiendo que este agosto iba a ser así. Los equipos se arman de atrás para adelante, si nos han marcado menos goles quiere decir que estamos bien, en el tema de creatividad hemos ido incorporando muchachos”, manifestó el entrenador.

El estratega destacó el nivel de los jugadores suplentes, y tuvo unas palabras de halago para el juego de Campbell.

“Hoy los muchachos que entran, el caso de Ruíz y Hernández nos dan el gol, y ver a Joel a mí me encanta ahora, un Joel ya recuperado”.

El clásico ante Saprissa

“Va a ser el partido de ellos para salir del bache, o lo que están pasando, es un partido muy motivante para ellos, igual nosotros tenemos que tener la misma motivación. Va a ser un partido emotivo”, finalizó Óscar.