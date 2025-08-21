Al iniciar un reclamo de seguro, se debe documentar el accidente y contactar a la aseguradora, indica el abogado Mario Ramírez, experto en derecho de seguros, quien enfatiza que el usuario puede apelar avalúos injustos o elegir talleres fuera de la red, aunque debe seguir plazos legales y presentar pruebas suficientes, evitando conflictos mediante el Centro de Defensa del Asegurado antes de escalar a vías judiciales, lo que garantiza transparencia y protección de sus intereses económicos y legales.