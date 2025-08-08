Conductas como sobrecargar agendas o ignorar límites emocionales potencian ansiedad crónica, explica Pamela Rojas, psicóloga clínica, quien recomienda cortar inmediatamente patrones como multitasking excesivo o autoexigencia desmedida mediante técnicas de respiración que reducen cortisol en menos de dos minutos.
Cuando se implementan rutinas mínimas de autocuidado, pausas activas o priorización realista de tareas, se previene el burnout al estabilizar ritmo cardíaco y presión arterial, lo cual no solo restaura energía, sino que también fortalece resiliencia frente a entornos demandantes.