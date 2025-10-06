Para este inicio de semana se prevé que continúen las lluvias en gran parte del territorio nacional, ya que la Comisión Nacional de Emergencias elevó la alerta naranja como medida preventiva ante los fuertes aguaceros pronosticados.

Esta alerta abarca prácticamente todo el país, lo que indica un riesgo significativo de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias, especialmente en las regiones del Pacífico Central y Sur, donde se concentrarán las mayores precipitaciones.