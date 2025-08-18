Compuestos naturales como jugos de piña con semillas de calabaza o arándanos con chía, presentados por la doctora en naturopatía Sofía Rodríguez, desinflaman tejidos y regulan hormonas mediante enzimas que activan metabolismo hepático.

Rodríguez pauta horarios específicos para su consumo, mañanas para energía y noches para detoxificación, enfatizando que tratamientos contra cáncer requieren dosis controladas de jengibre para mitigar dolor.

Además, explica cómo combinaciones como cáscara de limón con hierbabuena reducen triglicéridos, ofreciendo protocolos accesibles sin efectos secundarios.