¡Que comience el reto de las imitaciones! Conozca la dinámica y participe en redes sociales

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Llegó el momento del reto de las imitaciones, una dinámica donde cada uno de los participantes selecciona una artista y una canción al azar para demostrar su talento sobre el escenario.

Edson Picado, imitador, es el invitado especial que actúa como coach, entrenador y máster en imitación, guiando a los concursantes en este desafío que incluye artistas como Amanda Miguel, Gloria Trevi, Laura León, Alejandra Guzmán, Rocío Durcal y Paquita la del Barrio.

La dinámica invita al público a votar por su favorito en redes sociales, convirtiendo el reto en una experiencia interactiva y divertida para todos los televidentes.