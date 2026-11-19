Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Después de una gastroscopia y una colonoscopia, el sistema digestivo puede quedar sensible y necesita una reincorporación gradual de alimentos y líquidos.

La nutricionista Stephanie Marín detalla qué líquidos y alimentos suaves pueden consumirse primero y cuáles conviene evitar durante las horas posteriores a ambos exámenes.

La especialista orienta sobre los alimentos que conviene consumir tras estos estudios, que requieren cuidados posteriores para restaurar el bienestar del aparato digestivo.