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Después de una gastroscopia y una colonoscopia, el sistema digestivo puede quedar sensible y necesita una reincorporación gradual de alimentos y líquidos.
La nutricionista Stephanie Marín detalla qué líquidos y alimentos suaves pueden consumirse primero y cuáles conviene evitar durante las horas posteriores a ambos exámenes.
La especialista orienta sobre los alimentos que conviene consumir tras estos estudios, que requieren cuidados posteriores para restaurar el bienestar del aparato digestivo.