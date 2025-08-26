Expertos del IMN, atribuyen el inusual aumento de lluvias y nubosidad este martes a condiciones atmosféricas específicas que afectaron gran parte del territorio costarricense, fenómeno que ha generado interés en la población por su intensidad y extensión.

Meteorólogos, señalan que este patrón, aunque inesperado para la época, forma parte de la variabilidad natural del clima en la región centroamericana, lo que requiere monitoreo constante para anticipar posibles efectos en agricultura y seguridad ciudadana.