¿Qué cambios físicos provoca el estrés en nuestro cuerpo? Doctor orienta sobre el tema

El estrés es un componente innegable de la vida diaria que nos pone contra las cuerdas, pero también provoca cambios físicos en el cuerpo que afectan los niveles de azúcar en la sangre.

El Dr. Carlos Mora explica que tanto el estrés físico, como cirugías o lesiones, como el emocional, pueden ser desencadenantes de un aumento de glucosa en personas con y sin diabetes.

El especialista detalla que cuando ocurre un “bombazo emocional”, el cuerpo libera hormonas del estrés que elevan el azúcar, y recomienda aprender a relajarse con ejercicios de respiración profunda para mantener el control.