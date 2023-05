Andrés Soto Solís

La lesión de Suhander Zúñiga preocupa a la afición manuda, el lateral ha sido de los mejores del equipo rojinegro aportando confianza en defensa y buena proyección en ataque.

Zúñiga sufrió una luxación de hombro, así lo ha comunicado el equipo manudo sin un reporte médico detallado.

Pero ¿Qué opciones tiene el equipo manudo para recuperarlo?

Le consultamos al fisioterapeuta Enmanuel Li sobre qué opciones podría utilizar el conjunto manudo para darle seguridad al jugador y pueda participar en las finales.

“El caso de Suhander Zúñiga, lo que sufre es una luxación del hombro, lo que produce es una inestabilidad de la articulación como tal, generalmente este tipo de lesiones se dan como le pasó a él; una caída y una mala posición del brazo que genera que la cabeza del humero se salga de la articulación” señaló Li.

El terapeuta hace énfasis en que la clave para saber si puedan o no contar con Suhander es la sensación de dolor y los métodos analgésicos que se utilicen.

“En este caso por medios terapéuticos y el equipamiento que tiene el departamento de terapia física de la Liga, es muy probable que Suhander pueda jugar, le van a trabajar mucho la parte de dolor, analgesia y antinflamatorios, en la Liga tienen equipos que producen y aumentan la recuperación de una persona y más de un deportista”.

La noticia de la recuperación de Suhander podría esperar hasta el mismo jueves.

“Todo depende del dolor y si el readaptador físico le permite hacer trabajo en cancha el miércoles, pero muy probablemente le den tiempo hasta el jueves si no presenta dolor, cabe la posibilidad de que use una hombrera para dar estabilidad y no tener esa chance de volverse a luxar”.

El peor de los casos para Suhander

Si la luxación sufrida por Suhander Zúñiga llegara a no disminuir el dolor, tendrá que entrar en una etapa de exámenes para valorar una posible cirugía.

“Si la lesión es muy grave, se tiene que hacer un trabajo de imágenes médicas para valorar si necesita cirugía y esperar un parte médico para ver como está la articulación, si hay una afectación fuerte, lo que queda es reposo total y una cirugía”.

Una cirugía podría significar cerca de 6 semanas fuera para lograr la recuperación, situación que también podría poner en peligro la participación de Zúñiga con la selección nacional.