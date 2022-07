Chris Hemsworth es un coprotagonista considerado. Durante una aparición en la serie de radio Capital Breakfast con Roman Kemp, Natalie Portman, de 41 años, y Thessa Thompson, de 38, hablaron sobre su coprotagonista de Thor: Love and Thunder.

¿Chris Hemsworth no tiene defectos?

Cuando los anfitriones les preguntaron sobre los defectos que tiene el galán de Hollywood, las dos actrices no pudieron pensar en mucho. “A veces se pone gruñón y tiene hambre, pero sigue siendo dulce”, dijo Thompson. “El día que tuvimos una escena de beso, él no comió carne esa mañana porque soy vegana”, reveló Portman a los anfitriones, “y come carne cada media hora“. Y agregó: “Eso no es algo por lo que esté enojada o que me importe, pero él solo estaba siendo considerado”.

¿Cómo cambió el cuerpo de Natalie Portman después de Thor?

Portman habló sobre la transformación de su cuerpo para la entrega recientemente lanzada, dirigida por Taika Waititi, en una nueva entrevista con The Sunday Times. “Es bastante inusual y maravilloso tener la tarea de crecer como mujer“, dijo Portman, quien se centró en el entrenamiento de fuerza y ​​las sesiones de sauna para ayudar a desarrollar músculo para la nueva entrega del Marvel Cinematic Universe. Natalie también bromeó sobre tener que beber muchos batidos de proteínas: “No creo que vuelva a tomar uno”.

¿Qué ocurre en la última entrega de Thor?

Portman hace su regreso triunfal a la franquicia de Thor en Love and Thunder, donde su personaje astrofísico Jane se reúne con su ex Dios del Trueno (Hemsworth) y se convierte en el nuevo portador principal de su poderoso martillo Mjölnir, como el Poderoso Thor.

“La mayoría de las transformaciones corporales que se nos pide que hagamos son lo más pequeñas posible y hay un correlato emocional y sociológico en eso”, dijo Portman al Times sobre ser una actriz. “Que alguien diga, ‘Veamos cuánta fuerza puedes tener’, es un espacio psicológico completamente diferente para habitar”, agregó. “Cumplí 40 años mientras hacía la película y fue un momento increíble en mi vida decir: ‘Vas a ser la versión más fuerte y en forma de ti misma’. “

Los cinéfilos han visto el crecimiento de Portman en la pantalla durante casi 30 años, después de que hiciera su ahora famoso debut cinematográfico en Léon: The Professional de 1994. Sobre ser sexualizada en la pantalla a una edad temprana, la ganadora del Oscar le dijo al Times: “Creo que, en ese momento, era muy normal… Parte de eso era el tipo de papeles que se estaban escribiendo y parte era la forma en que los periodistas se sintieron con derecho a escribir sobre ello“.

Portman dijo que recuerda una vez “leer una reseña mía cuando tenía unos 13 años que mencionaba mis botones mamarios”. Continuó rechazando papeles que implicaban escenas de amor/sexo como resultado de sus “defensas“, y explicó: “Fue como, no voy a ser vista de esa manera, porque se sentía como una posición vulnerable y también una posición menos respetable, de alguna manera, para ser caracterizada así”.

¿Cómo le fue a Thor: Love and Thunder en su debut?

Thor: Love and Thunder ganó $ 143 millones en los Estados Unidos en su primer fin de semana, según datos de Box Office Mojo. La película también recaudó $159 millones en salas de cine a nivel internacional, elevando su total global hasta el momento a $302 millones.

La película obtuvo el tercer mejor fin de semana de estreno para una película este año, detrás de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (también de Marvel) y Jurassic World: Dominion, según Variety. También se ubica como el undécimo debut mundial más grande para un proyecto en el MCU, agregó el medio.