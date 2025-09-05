Tras la amenaza de tiroteo dentro del Liceo de Heredia, hecha por un estudiante, el Ministerio de Educación Pública, activó los protocolos para la atención del alumno con el PANI, la Caja, Fuerza Pública y el Ministerio Público.

La supervisión y administración del centro, de forma preventiva, decidió suspender las actividades masivas para evitar cualquier circunstancia que pudiera generar riesgo.

Esta medida, que generó mucha preocupación en los padres de familia, refleja la aplicación estricta de los protocolos de seguridad en centros educativos ante amenazas creíbles.