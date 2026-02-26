Pura Tinta Fest 2026 reunirá a más de 200 tatuadores en el Centro de Convenciones

Los asistentes podrán ver tatuajes en vivo, agendar citas con artistas de élite o tatuarse directamente en el lugar.

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El Pura Tinta Fest, convención de tatuaje que celebra su tercera edición, se llevará a cabo este fin de semana, 28 de febrero y 1 de marzo, en el centro de convenciones con la participación de más de 250 tatuadores nacionales e internacionales.

Los asistentes podrán acceder desde las 10 de la mañana para observar tatuajes en vivo, tatuarse si lo desean, y disfrutar de música en vivo, comida y bebidas en un ambiente familiar, explicó Alejandro Cole, organizador del evento.

Se destacó la variedad de estilos disponibles, desde el neoriental hasta el realismo y puntillismo, y recomendó contactar a los artistas a través de sus redes sociales para asegurar una cita.