El último duelo entre Puntarenas y Alajuelense en el estadio Ernesto Rohrmoser terminó 0-0, en aquella ocasión se trataba de la ida de las semifinales del Clausura 2025.

Hoy la historia no fue distinta, mismos protagonistas pero con pocas emociones y con un ausente principal: el gol.

Ambos equipos tuvieron opciones escasas, pero claras, para abrir el marcador y conseguir la victoria, pero el cero predominó en el Ernesto Rohrmoser.

Es la segunda jornada al hilo que Alajuelense deja escapar puntos, mismo caso que Puntarenas, quien cayó 3-2 en la última jornada ante Guadalupe.

Alajuelense visitará El Salvador el próximo jueves para enfrentar al Alianza, en un duelo directo por la clasificación.