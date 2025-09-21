Escrito por: Eduardo Troconis.

Puntarenas FC dio un golpe de autoridad este sábado al vencer 1-0 al Club Sport Herediano en el estadio “Lito Pérez”, con anotación de Krisler Villalobos al minuto 68. Con este resultado, los porteños escalan en la tabla y complican aún más al “Team”, que atraviesa una de sus peores rachas en el torneo.

El partido

El juego fue cerrado, con pocas opciones claras de gol, pero los porteños supieron aprovechar su momento. En la segunda mitad, Villalobos apareció con un certero remate de primera tras un gran centro desde la banda derecha para firmar la diferencia y darle oxígeno a Puntarenas, que necesitaba sumar en casa.

Herediano, en cambio, mostró dificultades en la generación de juego y se mantiene en la parte baja de la tabla, lejos del protagonismo que suele caracterizarlo.

La tabla de posiciones tras el resultado

Tras este partido, Puntarenas superó en la tabla a Herediano.

6. Puntarenas – 13 pts

– 13 pts 7. Herediano – 13 pts

Ninguno de los dos equipos cerrará la jornada en puestos de clasificación.