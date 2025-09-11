Fue en busca de los tres puntos el Saprissa a Puntarenas y le toca regresar con su derrota número tres en el torneo, tres goles encajados, y bueno, también es el partido número tres al hilo sin gol de sus delanteros.

¿Qué pasó?

Un gol en el primer tiempo y otros dos en el segundo. El primero para Wilber Rentería tras un penal cometido por Esteban Alvarado, mientras que el segundo un zapatazo de seguido desde fuera del área por parte de Krisler Villalobos.

Descontó al 81′ David Guzmán con un golazo de tiro libre, pero no fue suficiente para evitar la caida del cuadro tibaseño.

Le duró poco la alegría y el ímpetu al monstruo, apenas dos minutos después marcó Puntarenas el 3-1 con Alexis Cundumi.

Saprissa no encontró la manera, no fue claro al ataque y casi no generó nada a nivel ofensivo. El gol cae de una jugada a balón parado, y definitivamente fue lo más peligroso del club en todo el partido.

La racha del Saprissa

Es la segunda derrota al hilo por campeonato nacional para los dirigidos por Vladimir Quesada tras perder el clásico ante Alajuelense.

Saprissa suma solo una victoria en sus últimos siete partidos en todas las competencias: cuatro derrotas y dos empates completan el ciclo.