Escrito por: Eduardo Troconis

“Puma”, una perrita encontrada en un avanzado estado de desnutrición en el sector de La Purruja, en Golfito, lucha por recuperarse luego de haber sido abandonada y rescatada por la Policía Turística.

¿Cómo se dio el rescate?

El hallazgo se dio tras una denuncia ciudadana, cuando los oficiales localizaron al animal amarrado a una pequeña casita de madera, sin alimento ni agua durante varios días. De inmediato fue trasladada al refugio “Dejando Huella”, donde actualmente recibe atención veterinaria y cuidados intensivos.

Según los encargados del refugio, Puma presentaba un cuadro de caquexia, una condición extrema de desnutrición, además de anemia severa y deshidratación. Se estima que habría pasado al menos 15 días sin comer.

¿Qué se sospecha del abandono?

Las autoridades presumen que la antigua dueña de la perrita se mudó a San José y la dejó bajo el cuidado de un familiar, quien la habría abandonado posteriormente.

Casos como el de Puma se suman a una preocupante lista de denuncias de maltrato animal en el país, como los recordados casos de Martín y Valiente, dos perros que también sufrieron extrema crueldad humana en meses anteriores.

Actualmente, el refugio solicita apoyo económico para cubrir los costos médicos y de recuperación de Puma. Las donaciones se pueden realizar al número 8515-1771, a nombre de la Asociación Defensa Dejando Huella.