Diego Vargas, quien viajó a Talamanca para documentar la festividad, destaca cómo esta celebración surgió como una inspiración de los carnavales del Caribe y hoy se consolida como una expresión única del alma costarricense.

Las familias limonenses, protagonistas del evento, cosen a mano cada detalle de esta tradición que transforma las calles en un escenario de calor humano.

El Wolaba Parade, más que un desfile, se erige como una lección colectiva sobre cómo el arte y la música tejen la historia viva de un pueblo.