MOPT acelera trabajos para colocar puente modular en Cambronero

Ya hay algunas piezas en la zona.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) corre para habilitar el nuevo puente modular en Cambronero antes del plazo de dos meses inicialmente previsto. 

La estructura provisional sustituirá las piezas dañadas por un camión y permitirá recuperar los dos carriles. Las labores ya iniciaron con el levantamiento del puente, la remoción de los pisos y la sustitución de las piezas afectadas. 

El ministro Efraím Zeledón Leiva, anunció que se promovió una licitación para la solución definitiva, cuyas ofertas ya fueron recibidas y se encuentran en revisión. El puente Bailey es temporal y requiere una estabilización de taludes para recuperar los carriles perdidos por el deslizamiento.  