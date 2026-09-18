MOPT acelera trabajos para colocar puente modular en Cambronero

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) corre para habilitar el nuevo puente modular en Cambronero antes del plazo de dos meses inicialmente previsto.

La estructura provisional sustituirá las piezas dañadas por un camión y permitirá recuperar los dos carriles. Las labores ya iniciaron con el levantamiento del puente, la remoción de los pisos y la sustitución de las piezas afectadas.

El ministro Efraím Zeledón Leiva, anunció que se promovió una licitación para la solución definitiva, cuyas ofertas ya fueron recibidas y se encuentran en revisión. El puente Bailey es temporal y requiere una estabilización de taludes para recuperar los carriles perdidos por el deslizamiento.