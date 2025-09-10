El Puente de la Amistad, obra de concreto y acero, simboliza la unión y el progreso de Costa Rica, al conectar no solo dos orillas sino también facilitando el comercio, el turismo y el desarrollo del país.

Cada vehículo que lo cruza cuenta parte de la historia nacional, demostrando cómo esta infraestructura se ha convertido en un recordatorio con visión y cooperación, sosteniendo sobre sus bases no solo tráfico sino también esperanzas futuras.

Su impacto va más allá de lo físico, influyendo en la economía y la cultura costarricense, y siendo testigo silencioso de décadas de crecimiento y transformación social.