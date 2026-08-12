¿Pueden los eclipses afectar a las embarazadas o al desarrollo del feto?

Algunas zonas de Europa pudieron presenciar un eclipse solar total en el cielo. Este fenómeno astronómico y otro que se presentará el próximo 27 de agosto abren el debate sobre si los eclipses pueden llegar a generar daños en las mujeres embarazadas o afectar el desarrollo del feto.

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Existe la creencia de que, si una mujer embarazada no se protege durante un fenómeno como este, su bebé puede llegar a nacer con manchas o malformaciones.

¿Eso es cierto?

No existe ninguna razón científica para que las mujeres embarazadas permanezcan en casa o eviten sus actividades cotidianas durante un eclipse.

La NASA indica, en un artículo publicado sobre el tema, que esta creencia se trata de una mala interpretación. Está relacionada con la falsa idea de que durante un eclipse solar total se emiten radiaciones nocivas.

Otras creencias sobre los eclipses

Tampoco se ha demostrado que una mujer embarazada necesite utilizar un listón rojo, un alfiler, un cuchillo, un pedernal u otro objeto para proteger al feto durante un eclipse.

Estas creencias carecen de respaldo científico.

Con información de NASA, Telemundo, TV Azteca y La Vanguardia.

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