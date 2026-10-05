¿Puede un problema urinario causar dolor pélvico? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Las causas urológicas del dolor pélvico en la mujer se originan principalmente en la vejiga, la uretra o los riñones, y es frecuente que se confundan con problemas ginecológicos o digestivos debido a la cercanía de los órganos en la pelvis y a la superposición de señales nerviosas.

El Dr. Alfonso Marín Álvarez, cirujano urólogo, explica que una inflamación en la vejiga puede percibirse de forma idéntica a un espasmo intestinal o a una endometriosis, ya que el cerebro tiene dificultades para identificar el origen exacto del dolor.

Además, el especialista detalla que las infecciones del tracto urinario o cistitis provocan una fuerte inflamación en la vejiga con presión en la zona pélvica central, ardor y urgencia miccional, que la cistitis intersticial es una afección crónica relacionada con el llenado de la vejiga, que los cálculos renales pueden provocar dolor en la pelvis y que la tensión de los músculos del suelo pélvico puede desencadenar espasmos dolorosos, además de mencionar las pruebas de orina y las ecografías que revelan el origen del malestar.