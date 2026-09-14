¿Puede un masaje ayudar a reducir el dolor? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El masaje terapéutico y las terapias alternativas reducen el dolor agudo y crónico al calmar el sistema nervioso y relajar los tejidos afectados, convirtiéndose en una opción para quienes sufren contracturas musculares.

El Dr. Fernando González explica que las contracturas se producen cuando el músculo se tensa de forma sostenida, y que las zonas más comunes son el cuello y la parte baja de la espalda, donde pueden generar dolor irradiado a otras áreas del cuerpo.

El especialista detalla que existen técnicas de masaje y estiramiento para tratar estas molestias, y que es importante saber cuándo una contractura requiere una visita médica para descartar problemas mayores.