El partido Pueblo Soberano aprobó una moción para revivir el proyecto original de las jornadas 4×3.

Los oficialistas aseguran que la propuesta generará mayores beneficios para la competitividad y atraerá inversión extranjera.

“Con la aprobación de la moción 2528, impulsada por la fracción oficialista, el procedimiento pasa a ser voluntario para los trabajadores. Este es uno de los aspectos en los que hemos puesto especial atención, porque buscamos que el texto aprobado facilite la incorporación de este tipo de jornadas dentro de las relaciones laborales”, explicó el diputado oficialista Juan Manuel Quesada.

Desde el PLN afirman que Pueblo Soberano traicionó el acuerdo y lamentaron el rechazo a la moción sobre decisión de los trabajadores.

“Es lamentable lo que considero una traición de la fracción oficialista, no solo al acuerdo alcanzado con Liberación Nacional, sino también al derecho de las personas directamente afectadas de expresar su opinión”, afirmó el diputado del PLN, Eder Hernández.

Hernández cuestionó que, a su criterio, la decisión termina favoreciendo a los empresarios al permitirles tomar decisiones sobre las jornadas laborales, mientras que a los trabajadores no se les brinda siquiera la posibilidad de participar o manifestar su posición.