Publican video sobre violenta pelea de colegialas que terminó con menor de edad en el hospital

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una estudiante de séptimo año del Colegio de Santa Ana agredió a golpes a una compañera en las cercanías del centro educativo tras una pelea. Noticias Repretel informó ayer 9 de setiembre, pero este jueves salió a la luz el video.

Las imágenes muestran cómo la adolescente toma a la otra estudiante por el cabello, la jalonea y la golpea en el rostro y abdomen. La agresión ocurrió en horas de la tarde, cuando ambas ya habían salido de clases.

De acuerdo con lo informado en el sitio, la estudiante agredida sufrió varias lesiones, entre ellas afectaciones en las costillas, por lo que tuvo la trasladaron a un centro médico para recibir atención.

Problemas con la Cruz Roja

La situación también requirió la intervención de la Cruz Roja y de la Policía Municipal de Santa Ana. Según explicó Luis Moncada, jefe de la Policía Municipal, la estudiante que protagonizó la agresión mantuvo una actitud violenta y retadora durante la atención del caso e intentó impedir que los cuerpos de emergencia atendieran a su compañera.

Moncada señaló que la Policía Municipal ya sostuvo reuniones con el centro educativo y que se aplicaron medidas preventivas, pero consideró preocupante que este tipo de hechos continúen ocurriendo.

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Además, explicó que al tratarse de estudiantes de séptimo año, la Ley Penal Juvenil contempla repercusiones a partir de los 12 años, por lo que se realizaron las diligencias policiales y el informe correspondiente al Juzgado Penal Juvenil.

El Ministerio de Educación Pública informó que la estudiante que agredió a su compañera fue suspendida durante 10 días como consecuencia de los hechos.