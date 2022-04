Narrado y codirigido por el músico, “George Michael Freedom Uncut” ofrece una mirada detrás de escena del cantante. En el tráiler, se puede escuchar a Michael hablando sobre sus sentimientos sobre la fama temprana: “Realmente no puedo explicar cuán abrumador puede ser ese tipo de histeria. Recuerdo haber pensado que realmente no sé si alguna vez volveré a hacer esto”.

El legendario cantante —quien murió el 25 de diciembre de 2016 a la edad de 53 años— también habla sobre su legado. “Quiero dejar canciones, creo que puedo dejar canciones que significarán algo para otras generaciones”, expresó.

Entrelazando la historia se encuentran imágenes de archivo y entrevistas con muchos de sus colaboradores. Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Jean-Paul Gaultier, James Corden, Naomi Campbell, todos aparecen.

El último sencillo de Michael, “This Is How (We Want You To Get High)”, una canción inédita del cantante, se lanzó en 2019 para vincularse con la película “Last Christmas”, inspirada en el trabajo del difunto cantautor.

El tercer álbum de estudio de George, “Older”, se relanzará en vinilo a finales de este año el 8 de julio como parte de una caja.