Publican nuevos precios de los combustibles que regirán desde este martes

Las tres gasolinas subirán de precio.

Este lunes 10 de agosto se publicó en La Gaceta la nueva tarifa de los combustibles y comenzarán a regir a partir de este martes 11 de agosto de 2026.

El ajuste corresponde al impuesto único de los combustibles y contempla variaciones en tres de los productos.

Gasolina súper sube de precio

La gasolina súper tendrá un precio de ₡704 por litro, lo que representa un aumento de ₡3.

Regular y Diesel también aumentan

La gasolina Plus 91 pasará a costar ₡758 por litro, luego de un incremento de ₡3.

El diésel tendrá un precio de ₡606 por litro, luego de un aumento de ₡2.

GLP se mantiene

En el caso del GLP, el precio se mantendrá en ₡254 por litro, sin variación en este ajuste.

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Los nuevos precios comenzarán a aplicarse desde este martes 11 de agosto de 2026.