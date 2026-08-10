Este lunes 10 de agosto se publicó en La Gaceta la nueva tarifa de los combustibles y comenzarán a regir a partir de este martes 11 de agosto de 2026.

El ajuste corresponde al impuesto único de los combustibles y contempla variaciones en tres de los productos.

Gasolina súper sube de precio

La gasolina súper tendrá un precio de ₡704 por litro, lo que representa un aumento de ₡3.

Regular y Diesel también aumentan

La gasolina Plus 91 pasará a costar ₡758 por litro, luego de un incremento de ₡3.

El diésel tendrá un precio de ₡606 por litro, luego de un aumento de ₡2.

GLP se mantiene

En el caso del GLP, el precio se mantendrá en ₡254 por litro, sin variación en este ajuste.

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Los nuevos precios comenzarán a aplicarse desde este martes 11 de agosto de 2026.