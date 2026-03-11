Psicólogo forense analiza el perfil del sicario y su comportamiento criminal

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El psicólogo clínico y forense, Fernando Mena, realizó un análisis sobre el perfil y comportamiento del sicario.

Comportamiento

Según el especialista, estudios en Colombia y México sobre el sicariato, existen diferentes tipos de sicarios, definidos principalmente por sus motivaciones.

Tipo de sicario

Unos de ellos, son los juveniles, que suelen mantenerse bajo consumo de drogas y reciben beneficios económicos o materiales. Al cometer los crímenes, muchos actúan bajo fuerte influencia de sustancias, lo que provoca errores y consecuencias colaterales debido a su falta de experiencia.

Otros son los profesionales, hombres de mayor edad, con un perfil más estructurado, como el de el sicario. En algunos casos muestran apego hacia su familia, lo que refleja que sus acciones están vinculadas al beneficio económico para ellos.

También están los ocasionales, personas que participan en asesinatos de manera esporádica, motivados únicamente por la obtención de dinero rápido.

¿Qué lleva al sicariato?

Mena señaló que algunas de las causas que empujan a las personas hacia esta práctica son:

Pobreza

Recursos o dinero fácil

Droga

“Es una situación de sobrevivencia, pero es un modelo que se va aprendiendo y la persona se va insensibilizando a los actos de violencia extrema”, explicó el psicólogo.

La entrevista completa está disponible para conocer más sobre el análisis del especialista.