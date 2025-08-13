Escrito por: Eduardo Troconis.

La final de la Supercopa de Europa 2025 dejó al PSG como supercampeón de Europa tras una trepidante final donde hubo de todo: goles, polémicas arbitrales, penales, remontada y más.

El Tottenham golpeó primero y por duplicado. Con goles de Van de Ven al 39’ y el ‘Cuti’ Romero al 48’, los ingleses se adelantaron en la final disputada en el Bluenergy Stadium. Los ‘Spurs’ se sentían mucho más cómodos en la cancha, y a través de una presión alta y gran intensidad física, complicaron más de una vez la salida de balón del PSG.

Sin embargo, los parisinos no se rindieron. Luis Enrique introdujo en la cancha a Fabian Ruíz y con esto encontraron mayor control del partido a través de la posesión del balón. Al minuto 85’, Lee Kang-In descontó con un zurdazo desde fuera del área, y al minuto 90+4’, Gonçalo Ramos introdujo con la cabeza un gran centro de Ousmane Dembélé que mandó la final a los penales.

Los penales fueron un reflejo de lo que fue el tiempo regular: Aunque el Tottenham comenzó con el pie derecho y el PSG con el izquierdo, los últimos supieron reponerse y lograron la victoria. A pesar del inicial penal errado por Vitor Ferreira, los fallos de Van de Ven y Mathys Tel condenaron a los ‘Spurs’. La serie se decidió cuando Nuno Mendes anotó el 4-3 definitivo, desatando la celebración parisina.

Con esta victoria, el PSG inicia la temporada 2025-2026 con un importante titulo que le reivindica como uno de los grandes candidatos a ganarlo todo.