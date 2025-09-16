El FBI ha confirmado que pruebas de ADN halladas en la escena del crimen coinciden con Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk.

Robinson fue detenido el pasado jueves tras una persecución de 33 horas y podría enfrentar cargos formales esta semana por el homicidio.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem, cuando Kirk recibió un disparo en el cuello, desde una azotea.

Elementos clave de la investigación incluyen una toalla que envolvía el arma, un destornillador recuperado en la escena, y una nota presuntamente escrita por Robinson antes del ataque donde declara su intención de matar a Kirk.

Charlie Kirk, conocido por su activismo político conservador en EE.UU., fundador de Turning Point, falleció durante un evento público. Su muerte ha generado fuerte atención mediática y política