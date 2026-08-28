Proyecto pretende quitar de manera ágil los bienes a los extraditables

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende que el Estado se apropie de manera ágil de los bienes de los extraditables, iniciativa que tendría buen ambiente en el Congreso.

La propuesta busca evitar que el dinero proveniente del narcotráfico o el lavado de dinero sea utilizado para pagar honorarios de abogados.

Marco Badilla, diputado de Liberación Nacional, comenta que “yo creo que hay que hacer un análisis muy profundo, por supuesto. porque siempre esos bienes van estar sujetos a la sentencia final”.

El proyecto asegura que no se limitará el derecho de defensa ni la libre elección del abogado, según lo establecido en la iniciativa.