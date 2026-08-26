Proyecto permitiría devolución del IVA en útiles y tecnología para ciertos estudiantes

Propuesta beneficiaría a población escolar en condición de pobreza.

Un proyecto de ley del Gobierno pretende facilitar la devolución del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en artículos de estudio para estudiantes en condición de pobreza, y se ampliaría también hacia la población universitaria.

El reembolso económico del impuesto se realizaría de forma automática al pagar con la tarjeta de débito asignada, y los universitarios podrían aplicar el beneficio para computadoras, tabletas y teléfonos celulares bajo topes de precio.

El requisito básico es pertenecer a un hogar pobre registrado en el sistema SINIRUBE y mantenerse activo dentro del sistema educativo. 