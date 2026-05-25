El proyecto que pretende transformar el sistema eléctrico nacional no tendrá los votos necesarios para convertirse en ley de la república, según informaron fuentes legislativas a Noticias Repretel.

La iniciativa, que buscaba modernizar la infraestructura eléctrica del país, enfrentó el rechazo de varias fracciones políticas que consideran que no se hicieron las consultas adecuadas a los sectores involucrados.

Los diputados oficialistas intentarán negociar ajustes al texto para rescatar la propuesta en los próximos días.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción PLN, asegura que “lo que el proyecto hace esencialmente es debilitar ese modelo que este país heredó de Liberación Nacional y que tenemos que continuar fortaleciendo”.