Proyecto de vivienda vertical sostenible gana concurso de diseño urbano

El proyecto Ágora Vita fue desarrollado por Maryann Palavicini y Daniela Lizano

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El proyecto de vivienda vertical sostenible gana concurso de diseño urbano con una propuesta para el centro de San José que favorece la convivencia y la actividad comercial.

Las autoras del proyecto ganador, denominado Ágora Vita: Mirar la ciudad sin dejar de pertenecer a ella, son Maryann Palavicini Rivera y Daniela Lizano Castro.

Este primer lugar en el Concurso Académico de Diseño Urbano Sostenible busca que el edificio funcione como un punto de encuentro y mantenga una relación directa con el espacio público.