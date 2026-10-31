Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

El proyecto de vivienda vertical sostenible gana concurso de diseño urbano con una propuesta para el centro de San José que favorece la convivencia y la actividad comercial.

Las autoras del proyecto ganador, denominado Ágora Vita: Mirar la ciudad sin dejar de pertenecer a ella, son Maryann Palavicini Rivera y Daniela Lizano Castro.

Este primer lugar en el Concurso Académico de Diseño Urbano Sostenible busca que el edificio funcione como un punto de encuentro y mantenga una relación directa con el espacio público.