Desde el Congreso se plantea un proyecto de ley que otorgaría licencia por dolores menstruales. Dicha iniciativa consta de 4 artículos que definen el objetivo del proyecto, cómo se otorgarían las licencias y las sanciones hacia los empleadores de no respetar la normativa del permiso. Al respecto, ciudadanas mujeres tuvieron opiniones divididas, ya que muchas saludaron la propuesta, mientras que otras señalaron que no es necesario dicho permiso porque los dolores no son tan graves.