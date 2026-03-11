Proyecto de ley pretende sancionar con cárcel ofensas en redes sociales

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un proyecto de ley presentado por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, busca reformar el Código Penal para imponer penas de hasta ocho años de prisión a quienes realicen ofensas o señalamientos falsos a través de redes sociales, correos electrónicos y medios de comunicación.

La iniciativa establece sanciones diferenciadas: de seis meses a dos años por ofensas difundidas digitalmente; de dos a cuatro años cuando se pretenda influir en procesos de elección o nombramiento de cargos públicos; y de tres a ocho años si las ofensas se realizan a cambio de dinero o beneficio patrimonial.

La propuesta surge ante la creciente influencia de creadores de contenido y la facilidad con que manifestaciones falsas se propagan, dejando en indefensión a las víctimas.