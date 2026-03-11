Proyecto de ley pretende sancionar con cárcel ofensas en redes sociales

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Un proyecto de ley presentado por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, busca reformar el Código Penal para imponer penas de hasta ocho años de prisión a quienes realicen ofensas o señalamientos falsos a través de redes sociales, correos electrónicos y medios de comunicación.
La iniciativa establece sanciones diferenciadas: de seis meses a dos años por ofensas difundidas digitalmente; de dos a cuatro años cuando se pretenda influir en procesos de elección o nombramiento de cargos públicos; y de tres a ocho años si las ofensas se realizan a cambio de dinero o beneficio patrimonial.
La propuesta surge ante la creciente influencia de creadores de contenido y la facilidad con que manifestaciones falsas se propagan, dejando en indefensión a las víctimas.