Proyecto de ley busca regular atención a víctimas de violación durante las primeras 72 horas 

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El debate sobre el proyecto de ley para regular la atención a víctimas de violación en las primeras 72 horas se centrará en la aplicación de la pastilla anticonceptiva de emergencia y la posible exigencia de una prueba de embarazo previa.

La iniciativa, presentada en el periodo legislativo anterior, busca reglamentar el tema para que sea una ley de la República y no quede a interpretación de las instituciones que atienden esta situación, según explicó Rodrigo Guevara.

En la Comisión de la Mujer se analizan más de 100 mociones presentadas al texto, en su mayoría dejadas por la anterior fracción de Nueva República.

Una de ellas, aprobada con seis votos a favor y uno en contra, pretendía eliminar la pastilla de las 72 horas, aunque especialistas han indicado que no es abortiva sino que evita la fecundación.

Las diputadas de esa comisión convocaron a una conferencia de prensa en la que indicaron que corregirán este tema, lo que requiere analizar las mociones, votar en primer debate y retrotraer el proyecto de ley.

Mientras tanto la Comisión deberá analizar con entes técnicos y especialistas la viabilidad de obligar a la prueba de embarazo.

La diputada Kattia Calvo de la agrupación Pueblo Soberano, señaló que cuando una persona ingresa a un servicio de emergencias por violencia sexual se le realizan varios exámenes para determinar su condición real, y dentro de esos exámenes se incorpora la prueba de embarazo.

A su vez, Vianey Mora, diputada del Frente Amplio recordó que “actualmente existe el protocolo institucional de las 72 horas, incluida la anticoncepción de emergencia”

La parlamentaria también añadió que el proyecto busca dar un marco de ley para que no quede a disposición de una coordinación institucional entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social, con el fin de dotar de certeza jurídica y atención integral a toda víctima.